В Афганистане заявили о стремлении к мирному решению проблем с Пакистаном
Власти Афганистана стремятся к урегулированию разногласий в отношениях с Пакистаном мирными способами.
Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.
"Исламский Эмират [Афганистан] стремится к мирному решению проблем", - подчеркнул он, одновременно изложив версию, согласно которой "пакистанская сторона не готова разрешать разногласия путем диалога", сообщает ТАСС.
Читайте по теме:
В Пакистане заявляют о не менее 36 афганских военных, убитых в столкновениях на границе - ОБНОВЛЕНО
141