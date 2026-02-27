В Афганистане заявили о стремлении к мирному решению проблем с Пакистаном

Власти Афганистана стремятся к урегулированию разногласий в отношениях с Пакистаном мирными способами.

Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

"Исламский Эмират [Афганистан] стремится к мирному решению проблем", - подчеркнул он, одновременно изложив версию, согласно которой "пакистанская сторона не готова разрешать разногласия путем диалога", сообщает ТАСС.

Читайте по теме:

В Пакистане заявляют о не менее 36 афганских военных, убитых в столкновениях на границе - ОБНОВЛЕНО