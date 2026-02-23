Подписаны контракты по проектам солнечных электростанций в Нахчыване - ФОТО

Сегодня в Министерстве энергетики Азербайджана подписаны контракты по реализации в Нахчыване проектов солнечных электростанций общей мощностью 50 мегаватт (МВт).

Контракты подписаны по итогам встречи по развитию Нахчыванской Автономной Республики как «зоны зеленой энергии», сообщает Минэнерго.

В частности между правительством АР, ОАО «АзерЭнержи» и ООО CEI Nakhchivan подписаны «Инвестиционное соглашение», «Договор купли-продажи электроэнергии» и «Договор о подключении к передающей сети» по проекту солнечной электростанции «Шамс 1» мощностью 25 МВт.

Аналогичные документы были подписаны с ООО Enerso по проекту солнечной электростанции «Гарби Уфуг» мощностью 25 МВт.

Реализация данных проектов позволит ежегодно производить в общей сложности 122 млн кВт/ч электроэнергии.

Это обеспечит экономию 26 млн кубометров газа и сокращение выбросов углекислого газа на 57 тысяч тонн.