Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Европа продолжает определяться с участниками международного песенного конкурса «Евровидение 2026» и их песнями.

В минувший уикенд сразу несколько стран сделали свой окончательный выбор, объявив имена исполнителей и композиции, которые представят их на конкурсе в столице Австрии Вене, которые пройдет в период с 12 по 16 мая.

Неаполитанский артист Саль Да Винчи представит Италию на «Евровидении-2026» с песней «Per Sempre Sì», победившей на фестивале Сан-Ремо, который служит национальным отбором страны. Певец начал выступать на сцене в семь лет, снимался в известных итальянских фильмах, но основным его увлечением всегда была музыка.

Певица DARA представит Болгарию на «Евровидении-2026» с песней «Bangaranga», которая стала победителем национального отбора – болгарская артистка исполнила композицию в финале, получив высшие оценки от жюри и зрителей, и выступит в первой половине второго полуфинала 14 мая.

Группа «LAVINA» представит Сербию в Вене с песней «Kraj Mene», победившей в национальном отборе PZE с высшими оценками жюри и зрителей - группа, состоящая из шести участников из Ниша, известна в Сербии своими мощными живыми выступлениями.

Сара Энгельс представит Германию на «Евровидении-2026» в Вене с песней «Fire», которая победила в национальном финале Das Deutsche Finale по результатам голосования зрителей. Артистка известна участием в Deutschland Sucht Den Superstar (немецкая версия шоу талантов «American Idol»), а также выступлениями в шоу «Let’s Dance», «The Masked Singer» и мюзикле «Moulin Rouge».

Линда Лампениус и Пите Паркконен представят Финляндию на конкурсе в Вене с песней «Liekinheitin», победившей на национальном конкурсе UMK. Композиция получила почти втрое больше очков, чем занявшая второе место, и исполнители выступят в первой половине первого полуфинала 12 мая. Л.Лампениус известна как классическая скрипачка, международные туры и ставший бестселлером музыкальный альбом сделали её одной из самых популярных финских классических артисток, а П.Паркконен прославился через шоу Idols, выпустил несколько альбомов и победил в финской версии Dancing with the Stars.

Джонас Ловв представит Норвегию на «Евровидении-2026» с песней «YA YA YA», победившей на национальном отборе Melodi Grand Prix. Дж.Ловв известен участием в The Voice Norway, энергичными выступлениями и уникальным стилем, основной посыл его творчества - вдохновлять людей быть собой и не бояться чужого мнения.

Лайон Секка представит Литву на «Евровидении-2026» в Вене с песней «Sólo Quiero Más», победившей на финале EUROVIZIJA.LT 27 февраля в Вильнюсе с более чем 38 000 голосов зрителей.

Дельта Гудрем представит Австралию на «Евровидении-2026» в Вене с песней Eclipse, которую она написала в соавторстве с нескольким музыкантами – отметим, что музыкальное видео на австралийскую конкурсную песню вышло одновременно с объявлением её участия.

