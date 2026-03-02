 Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:30 - Сегодня
Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Европа продолжает определяться с участниками международного песенного конкурса «Евровидение 2026» и их песнями.

В минувший уикенд сразу несколько стран сделали свой окончательный выбор, объявив имена исполнителей и композиции, которые представят их на конкурсе в столице Австрии Вене, которые пройдет в период с 12 по 16 мая.

Неаполитанский артист Саль Да Винчи представит Италию на «Евровидении-2026» с песней «Per Sempre Sì», победившей на фестивале Сан-Ремо, который служит национальным отбором страны. Певец начал выступать на сцене в семь лет, снимался в известных итальянских фильмах, но основным его увлечением всегда была музыка.

Певица DARA представит Болгарию на «Евровидении-2026» с песней «Bangaranga», которая стала победителем национального отбора – болгарская артистка исполнила композицию в финале, получив высшие оценки от жюри и зрителей, и выступит в первой половине второго полуфинала 14 мая.

Группа «LAVINA» представит Сербию в Вене с песней «Kraj Mene», победившей в национальном отборе PZE с высшими оценками жюри и зрителей - группа, состоящая из шести участников из Ниша, известна в Сербии своими мощными живыми выступлениями.

Сара Энгельс представит Германию на «Евровидении-2026» в Вене с песней «Fire», которая победила в национальном финале Das Deutsche Finale по результатам голосования зрителей. Артистка известна участием в Deutschland Sucht Den Superstar (немецкая версия шоу талантов «American Idol»), а также выступлениями в шоу «Let’s Dance», «The Masked Singer» и мюзикле «Moulin Rouge».

Линда Лампениус и Пите Паркконен представят Финляндию на конкурсе в Вене с песней «Liekinheitin», победившей на национальном конкурсе UMK. Композиция получила почти втрое больше очков, чем занявшая второе место, и исполнители выступят в первой половине первого полуфинала 12 мая. Л.Лампениус известна как классическая скрипачка, международные туры и ставший бестселлером музыкальный альбом сделали её одной из самых популярных финских классических артисток, а П.Паркконен прославился через шоу Idols, выпустил несколько альбомов и победил в финской версии Dancing with the Stars.

Джонас Ловв представит Норвегию на «Евровидении-2026» с песней «YA YA YA», победившей на национальном отборе Melodi Grand Prix. Дж.Ловв известен участием в The Voice Norway, энергичными выступлениями и уникальным стилем, основной посыл его творчества - вдохновлять людей быть собой и не бояться чужого мнения.

Лайон Секка представит Литву на «Евровидении-2026» в Вене с песней «Sólo Quiero Más», победившей на финале EUROVIZIJA.LT 27 февраля в Вильнюсе с более чем 38 000 голосов зрителей.

Дельта Гудрем представит Австралию на «Евровидении-2026» в Вене с песней Eclipse, которую она написала в соавторстве с нескольким музыкантами – отметим, что музыкальное видео на австралийскую конкурсную песню вышло одновременно с объявлением её участия.

Читайте по теме:

Испания призвала к радикальным изменениям в правилах «Евровидения»

AISEL вновь представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение»? - ФОТО

Бельгийский общественный вещатель бойкотирует поездку на «Евровидение-2026» - ФОТО - ВИДЕО

Определен шорт-лист возможных представителей Азербайджана на конкурс «Евровидение 2026»

Деятели культуры Мальты обратились к правительству с требованием отказаться от «Евровидения» - ФОТО

Поделиться:
120

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых ...

Xроника

Президент Азербайджана выделил средства на ремонт Джума мечети

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются осадки и туман

Общество

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 312 человек - ОБНОВЛЕНО

Lifestyle

Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Эмилия Ягубова оказалась в Дубае во время иранских ракетных ударов - ФОТО

Светлана Лобода показала, как пряталась в Дубае от иранских ракетных ударов - ФОТО

Джим Керри убит и заменен двойником? - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Зять Рамиза Азизбейли обвиняется в мошенничестве

Немецкий пианист покоряет соцсети исполнением известных азербайджанских мелодий - ВИДЕО

Испания призвала к радикальным изменениям в правилах «Евровидения»

В Стамбуле задержан певец Эдис

Последние новости

Угрозы радиации нет, АЭС «Бушер» в порядке. МАГАТЭ о ситуации вокруг Ирана

Сегодня, 14:00

Президент Азербайджана выделил средства на ремонт Джума мечети

Сегодня, 13:53

Турция опровергла сообщения об ударе по «американской» военной базе Инджирлик

Сегодня, 13:43

Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты

Сегодня, 13:20

Погода на вторник: В Баку ожидаются осадки и туман

Сегодня, 13:15

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 312 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:10

С этой даты от водителей мопедов потребуется наличие водительского удостоверения

Сегодня, 13:02

Посольство Японии в Баку приостановило деятельность

Сегодня, 12:55

Неизвестные продолжают распространять непристойные фото студенток БГУ

Сегодня, 12:53

Tasnim: В провинции Восточный Азербайджан погибли 27 человек

Сегодня, 12:48

Из-за атаки Ирана Каха Каладзе не может покинуть Абу-Даби

Сегодня, 12:43

Трагедия в Баку не остановила бизнес: «Baku City Karting» снова в строю? - ФОТО

Сегодня, 12:38

В Иране заявили, что жертвами ударов США и Израиля стали 555 иранцев

Сегодня, 12:35

От лекарств до крысиного яда: за месяц в Азербайджане несколько человек скончались от тяжелых отравлений

Сегодня, 12:32

В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс

Сегодня, 12:17

Бывший сенатор и бизнесмен покончил с собой

Сегодня, 12:12

Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов

Сегодня, 12:08

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:05

Эмилия Ягубова оказалась в Дубае во время иранских ракетных ударов - ФОТО

Сегодня, 12:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50