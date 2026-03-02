Угрозы радиации нет, АЭС «Бушер» в порядке. МАГАТЭ о ситуации вокруг Ирана
МАГАТЭ не фиксирует изменения радиационной обстановки на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, запрошенной Россией в связи с атаками по исламской республике.
Долгосрочное решение в ситуации с иранским ядерным досье возможно только дипломатическим путем и МАГАТЭ будет готово сыграть свою незаменимую роль в любое время и в любом месте, отметил он.
Во избежание эскалации он призвал все стороны конфликта вокруг Ирана проявлять сдержанность:
"В соответствии с целями МАГАТЭ, закрепленными в его Уставе, я призываю все стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации".
Источник: ТАСС
