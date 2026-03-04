СМИ: США потратили $779 млн за первые сутки боевых действий против Ирана

Вооруженные силы США за первые 24 часа ведения боевых действия на Ближнем Востоке потратили около $779 млн, или примерно 0,1% всего своего военного бюджета на 2026 год.

Об этом свидетельствуют результаты подсчетов турецкого агентства Anadolu.

По его информации, самой большой статьей расходов в первые сутки стали пуски ракет Tomahawk. На них военные потратили около $340,4 млн. Затем следуют затраты на вылеты истребителей - $271,3 млн. На третьем месте по стоимости оказалось использование реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также сбор разведданных и материально-техническое обеспечение. На это ВС США суммарно потратили $122,2 млн. Только на удары по целям с использованием стратегических бомбардировщиков B-2 Вашингтон потратил около $30,2 млн.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.