«İsti nəfəsin»: Джамиля Гашимова презентовала первый проект после победы в Səs Azərbaycan - ВИДЕО

25 мая на канале ITV завершилась азербайджанская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice - Səs Azərbaycan.

В финале вокального шоу победу одержала талантливая Джамиля Гашимова (JIVA), звездной наставницей которой была народная артистка Азербайджана Ройа Айхан. По итогам смс-голосования ей было отдано 45% зрительских голосов, благодаря чему Джамиля получила титул лучшего голоса Азербайджана и сертификат на сумму 25 000 манатов.

Прошло полгода, и все это время Джамиля хранила творческое молчание, не выпуская новых треков, хотя поклонники с нетерпением ждали свежих песен. И вот наконец она представила свой долгожданный проект - и ожидания слушателей оказались оправданными: новый материал полностью оправдал надежды и вновь доказал, что Дж.Гашимова - голос, за которым стоит следить.

Песня «İsti nəfəsin» (музыка Тарлана Маммедли, слова Кенуль Ахундовой) и видеоклип на нее, снятый фотографом и режиссером Азером Джафаром, однозначно станут новым переломным моментом в карьере Дж.Гашимовой. Трек отличается сильной эмоциональностью и заметно выделяется на фоне того, что чаще всего попадает в топы в Азербайджане.

При этом песня была на ура принята подписчиками Джамили Гашимовой в соцсетях - поклонники тепло встретили новый материал и отметили его выразительность и глубину.

Читайте по теме:

Бэк-вокалистка RAST покорила наставников «Səs Azərbaycan»: Все обернулись на ее голос - ВИДЕО

Как Джамиля Гашимова стала победителем шоу Səs Azərbaycan? - ВИДЕО

Победительница Səs Azərbaycan Джамиля Гашимова: «Благодаря шоу, я достигла цели, о которой мечтала много лет» - ВИДЕО