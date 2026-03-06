 В Кюрдамире полностью сгорел частный жилой дом - ФОТО | 1news.az | Новости
В Кюрдамире полностью сгорел частный жилой дом - ФОТО

Фаига Мамедова12:40 - Сегодня
В Кюрдамире полностью сгорел частный жилой дом - ФОТО

В Кюрдамирском районе полностью сгорел шестикомнатный частный жилой дом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие было зафиксировано в селе Сыгырлы.

Двухэтажный дом общей площадью 380 квадратных метров, состоящий из шести комнат, сгорел вместе с находящимся внутри имуществом.

На место происшествия были привлечены личный состав и техника Кюрдамирской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны. Пожарным удалось локализовать пламя и предотвратить его распространение на прилегающую территорию.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.

