В Кюрдамире полностью сгорел частный жилой дом - ФОТО
В Кюрдамирском районе полностью сгорел шестикомнатный частный жилой дом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие было зафиксировано в селе Сыгырлы.
Двухэтажный дом общей площадью 380 квадратных метров, состоящий из шести комнат, сгорел вместе с находящимся внутри имуществом.
На место происшествия были привлечены личный состав и техника Кюрдамирской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны. Пожарным удалось локализовать пламя и предотвратить его распространение на прилегающую территорию.
В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.
