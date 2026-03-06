Минздрав о том, как вовремя распознать и вылечить пневмонию у младенцев

На официальном сайте Министерства здравоохранения АР опубликовано интервью с неонатологом Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии минздрава Севиндж Юсубовой о пневмонии у новорождённых.

В интервью С.Юсубова подробно рассказывает о том, что такое пневмония у новорождённых и почему это заболевание представляет особую опасность, отмечая следующее: «Пневмония у новорождённых — это инфекционно-воспалительное заболевание лёгких, возникающее в первые 28 дней жизни. В этот период иммунная система ребёнка ещё не полностью сформирована, поэтому сопротивляемость инфекциям очень слабая. Лёгкие тоже ещё не до конца развиты, из-за чего процесс дыхания гораздо более уязвим по сравнению со взрослыми. Инфекция может быстро повредить ткань лёгких и нарушить газообмен кислорода. Пневмония у новорождённых часто развивается внезапно и стремительно. На начальной стадии заболевание может проявляться слабыми симптомами, что приводит к запоздалой диагностике. Если вовремя не распознать, инфекция проникает в кровоток и вызывает сепсис. Это состояние напрямую угрожает жизни ребёнка».

По словам неонатолога, особенно тяжело пневмония протекает у недоношенных и маловесных детей: «У них лёгкие и иммунная система ещё слабее. Согласно статистике, значительная часть смертей в неонатальном периоде связана именно с инфекциями, в том числе с пневмонией. Поэтому это заболевание требует особого внимания как со стороны врачей, так и родителей».

Отвечая на вопрос о том, почему лёгкие новорождённых более восприимчивы к инфекциям и как развивается пневмония, Севиндж Юсубова заявляет следующее: «Лёгкие новорождённых структурно и функционально ещё не полностью сформированы. Количество альвеол и их эластичность значительно ниже, чем у взрослых. Вещество, помогающее альвеолам оставаться раскрытыми во время дыхания (сурфактант), вырабатывается в недостаточном количестве. Это приводит к быстрому спадению лёгких и облегчает распространение воспаления. У новорождённых слабый кашлевой рефлекс и рефлекс выведения мокроты. В результате микробы и жидкость дольше остаются в лёгких. Защитные механизмы очистки лёгких работают недостаточно эффективно. Кроме того, дыхательные пути у младенцев узкие, поэтому даже небольшое воспаление может вызвать серьёзные проблемы с дыханием. Все эти факторы способствуют быстрому распространению и тяжёлому течению пневмонии у новорождённых. Поэтому любое нарушение дыхания в неонатальном периоде требует тщательной оценки».

В интервью отмечается, что при пневмонии микробы проникают в ткань лёгких и вызывают воспалительный процесс: «Лёгкие заполняются воспалительной жидкостью, которая серьёзно препятствует прохождению кислорода в кровь. В результате уровень кислорода в крови падает, а углекислый газ накапливается. Кислородное голодание влияет на все органы. Мозг, сердце и другие жизненно важные органы страдают от недостатка кислорода. Это приводит к быстрому ухудшению общего состояния ребёнка. Одновременно воспалительные вещества попадают в кровоток и вызывают системную воспалительную реакцию. При прогрессировании процесса могут развиться респираторный ацидоз, нарушения кровообращения и полиорганная недостаточность. Именно поэтому неонатальная пневмония рассматривается не просто как заболевание лёгких, а как тяжёлое состояние, затрагивающее весь организм».

С.Юсубова затронула в интервью и тему того, когда возникает пневмония у новорождённых и в каких формах она наблюдается: «По времени возникновения пневмония у новорождённых делится на две основные формы: раннюю и позднюю. Ранняя пневмония обычно проявляется в первые 72 часа жизни, то есть сразу после рождения. Эта форма чаще всего связана с инфекцией, переданной от матери ребёнку. Микробы могут проникнуть до рождения или во время родов при осложнениях. Ранняя пневмония нередко развивается на фоне сепсиса, состояние ребёнка может быстро ухудшаться. В этой фазе наблюдаются нарушения дыхания, кислородная недостаточность и общая слабость. Очень важны быстрое вмешательство врачей и раннее назначение антибиотиков, поскольку промедление резко увеличивает риск для жизни. Поздняя пневмония возникает после третьего дня жизни и чаще встречается у детей, длительно находящихся на лечении в стационаре. Её причиной могут быть инвазивные процедуры, искусственная вентиляция лёгких, катетеры и другие больничные устройства. Поздняя пневмония обычно требует более длительного и сложного лечения».

«Недоношенные дети и дети с ослабленным иммунитетом входят в группу высокого риска как по ранней, так и по поздней пневмонии. Поэтому в отделениях интенсивной терапии новорождённых пациенты должны постоянно находиться под наблюдением. Симптомы ранней и поздней пневмонии схожи, но причины возникновения и тактика лечения различаются. К важнейшим признакам относятся учащённое дыхание, признаки дыхательной недостаточности и нарушение кормления. Любое изменение дыхания или общего состояния должно быть немедленно оценено, и лечение следует начинать без промедления» - отмечает неонатолог.

Севиндж Юсубова подробно рассказала и о том, какие основные причины и клинические признаки пневмонии у новорождённых: «Основные причины пневмонии у новорождённых - бактериальные и вирусные инфекции. Некоторые бактерии особенно опасны для младенцев, например, стрептококк группы B (Group B Streptococcus), Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Вирусы повреждают ткань лёгких, вызывая воспаление дыхательных путей и ускоряя развитие болезни. У детей, длительно получающих антибиотики, повышается риск грибковых инфекций. Это особенно актуально для младенцев, долго находящихся в стационаре с тяжёлыми заболеваниями. Ещё одна важная причина — аспирация, то есть попадание жидкости или содержимого желудка в лёгкие. Например, во время родов может произойти аспирация околоплодных вод или мекония — это вызывает химическое и механическое повреждение лёгких и создаёт условия для инфекции. Также опасно попадание желудочного содержимого в дыхательные пути. У недоношенных детей этот риск выше из-за незрелости лёгких и слабых защитных механизмов».

По словам неонатолога, «клинические признаки часто неспецифичны и могут напоминать другие неонатальные заболевания»: «Самый ранний и заметный симптом - учащённое и поверхностное дыхание. При дыхании видны движения крыльев носа и втяжение грудной клетки (ретракции). Слышны стонущие (инспираторные) звуки на выдохе, появляется синюшность кожи - признаки кислородного голодания. У некоторых детей возникают эпизоды апноэ (временной остановки дыхания), что создаёт непосредственную угрозу жизни. Другие признаки: нарушение кормления, слабая двигательная активность, общая вялость (летаргия). Все эти симптомы - серьёзный сигнал для неонатолога и родителей. Любое изменение дыхания или необычное поведение требует немедленной оценки и срочного медицинского вмешательства. Это крайне важно для предотвращения тяжёлых осложнений».

Рассказывая о том, как пневмония влияет на общее состояние ребёнка, Севиндж Юсубова подчеркивает следующее: «При пневмонии у новорождённых общее состояние быстро и заметно ухудшается. Один из первых признаков - потеря прежней активности: ребёнок становится вялым, слабеет реакция на звуки, прикосновения и присутствие родителей. Это связано с высокой чувствительностью центральной нервной системы к гипоксии (кислородному голоданию). Сильно нарушается процесс кормления: ослабевает сосательный рефлекс, ребёнок быстро устаёт во время еды и вскоре отказывается от груди или бутылочки. В тяжёлых случаях полностью прекращает принимать пищу, что приводит к дефициту энергии и ещё большему ухудшению состояния. Нарушение питания также повышает риск обезвоживания. Температура тела становится нестабильной: может быть как лихорадка, так и гипотермия (пониженная температура). Особенно опасна низкая температура — она часто указывает на тяжёлое течение инфекции и требует срочной медицинской помощи (родители иногда ошибочно считают её безопасной). Страдает и сердечно-сосудистая система: учащается или, наоборот, замедляется сердцебиение. Кожа становится бледной, иногда сероватой, конечности холодными. Это свидетельствует о нарушении периферического кровообращения и перераспределении кровотока для защиты жизненно важных органов. Все эти изменения показывают, что инфекция вышла за пределы лёгких и распространилась на весь организм. В этой стадии промедление с медицинской помощью может стоить жизни ребёнку - требуется немедленное лечение».

В интервью также затронута и тема того, как диагностируется пневмония у новорождённых: «Диагноз пневмонии у новорождённых не ставится по одному симптому - требуется комплексная оценка. Сначала врач тщательно осматривает ребёнка: оценивает частоту и характер дыхания, движения грудной клетки, цвет кожи, общее поведение. Учащённое, поверхностное или затруднённое дыхание может указывать на пневмонию. Очень важны лабораторные исследования. В анализе крови выявляются признаки инфекции (повышение воспалительных маркеров). Это помогает подтвердить наличие активного инфекционного процесса и оценить его тяжесть. Анализ газов крови показывает баланс кислорода и углекислого газа, позволяет выявить гипоксию, нарушения дыхания и ацидоз. Эти данные критически важны для выбора тактики лечения. Микробиологические исследования (посевы крови, мазки из дыхательных путей) помогают определить возбудителя и подобрать целенаправленную терапию. Рентгенография лёгких выявляет воспалительные очаги, консолидацию и другие изменения. В последние годы широко применяется ультразвуковое исследование лёгких - безопасный метод без лучевой нагрузки, полезный для мониторинга течения болезни у новорождённых».

Рассказала Севиндж Юсубова и о том, как лечится пневмония у новорождённых: «Лечение начинается немедленно после постановки диагноза. Задержка может привести к быстрому ухудшению. Основу составляет антибактериальная терапия. Часто начинают с эмпирических (широкого спектра) антибиотиков, а затем корректируют по результатам анализов. Очень важна поддерживающая терапия. Главная цель - обеспечить достаточное поступление кислорода: применяется кислородотерапия, при тяжёлой дыхательной недостаточности - CPAP или искусственная вентиляция лёгких. Эти методы помогают поддерживать раскрытие альвеол и улучшать газообмен. Поддерживается водно-электролитный баланс: при нарушении питания жидкость вводят внутривенно. Ребёнка помещают в термонейтральную среду, чтобы минимизировать потери энергии и ускорить выздоровление. Если возбудитель - вирус или грибок, назначают соответствующие противовирусные или противогрибковые препараты. Состояние ребёнка постоянно мониторится, анализы повторяются, план лечения корректируется по необходимости. Такой комплексный подход - ключ к успешному лечению пневмонии».

Отвечая на вопрос о том, каковы исходы и долгосрочные последствия пневмонии, неонатолог отмечает следующее: «Исход зависит от многих факторов и индивидуален. Прогноз определяется гестационным возрастом (сроком беременности на момент рождения) и массой тела при рождении. Если болезнь выявлена рано и лечение проведено правильно, большинство детей полностью выздоравливают без долгосрочных последствий. При своевременной диагностике и адекватной терапии ткань лёгких постепенно восстанавливается, дыхательная функция нормализуется, ребёнок развивается согласно возрасту. Вероятность последующих проблем с дыханием относительно низкая. Регулярные осмотры после выздоровления подтверждают полное восстановление. Однако у недоношенных детей ситуация может быть иной. Из-за незрелости лёгких пневмония наносит более серьёзный ущерб, повышая риск развития бронхолёгочной дисплазии - хронического заболевания лёгких. Это состояние проявляется длительной потребностью в кислороде, частыми респираторными инфекциями и одышкой.Среди долгосрочных последствий - частые болезни, быстрая утомляемость при физической нагрузке, иногда поверхностное дыхание. Поэтому дети, особенно недоношенные, перенёсшие пневмонию, должны долгое время находиться под наблюдением педиатра и неонатолога. Регулярные обследования помогают рано выявить возможные проблемы. Раннее вмешательство, правильное лечение и последующий контроль играют решающую роль в предотвращении долгосрочных осложнений и обеспечивают здоровое будущее ребёнка».

Подытоживая Севиндж Юсубова подчеркивает, что пневмония у новорождённых - серьёзное заболевание с высоким риском, требующее очень внимательного отношения: «Без своевременной диагностики и лечения оно может привести к тяжёлым осложнениям и угрозе жизни. Но благодаря современным медицинским возможностям и правильно организованному лечению эту болезнь удаётся успешно контролировать. Ранняя диагностика, целенаправленная медикаментозная терапия и поддерживающие мероприятия - основа положительного исхода. Постоянный врачебный контроль, своевременные лабораторные и инструментальные исследования имеют огромное значение для отслеживания течения болезни. Очень важно, чтобы родители были информированы, обращали внимание даже на самые незначительные изменения в состоянии ребёнка и немедленно обращались к врачу при малейших подозрениях. Помните: самым мощным оружием в борьбе с пневмонией является раннее вмешательство и правильный медицинский подход».