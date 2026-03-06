NetBlocks: доступа в интернет в Иране нет около 144 часов
Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует порядка 144 часов.
Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
«Уровень подключения к сети составляет около 1%», - говорится в записи в Х.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.
Источник: ТАСС