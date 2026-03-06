ЕК готовит для Киева эксклюзивный план постепенного членства

Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Эта страна не сможет присоединиться к ЕС к 2027 году в рамках существующей процедуры", - сообщила она изданию Блумберг.

Вместо этого ЕК готовит сценарий постепенного предоставления Украине прав на членство, против которого негласно уже выступила Германия, а также Венгрия. При этом в ЕК не могут пояснить, будет ли такой сценарий распространяться только в Украину или также на другие страны-кандидаты, которые ждут своей очереди уже более десяти лет.

При этом в ЕК признают, что темпы необходимых для членства в ЕС реформ в Украине в последние месяцы забуксовали, при этом борьба с коррупцией, верховенство права, свобода СМИ и демократические институты "должны безоговорочно соответствовать требуемым критериям". "В последние месяцы темпы замедлились, несколько законопроектов застряли в парламенте", - сообщает издание.

Источник: РИА Новости