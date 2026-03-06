В эти дни Бакинский метрополитен перейдет на усиленный график работы

В связи с празднованием 8 Марта - Международного женского дня, а также тем, что 9 марта, согласно Трудовому кодексу, является нерабочим днем, в график работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

«В течение дня интервал между поездами в направлении станций «28 Мая» «Ахмедлы» будет составлять преимущественно 2,5 минуты. 8 и 9 марта на всех линиях будут выделены резервные составы и необходимый рабочий персонал, а меры контроля - усилены.

На Фиолетовой линии, а также на участках «Ази Асланов» - «Ахмедлы» и «Джафар Джаббарлы» - «Хатаи» интервалы движения поездов останутся без изменений.

Пассажиры, направляющиеся в сторону станции «Бакмил» и обратно, 8 и 9 марта смогут воспользоваться субботним графиком движения», - говорится в сообщении.