JIVA презентовала тизер клипа на песню для конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

В минувшую пятницу стало известно о том, что Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» представит певица Джамиля Гашимова, выступающая под сценическим именем JIVA.

Песня, с которой JIVA выступит в Вене, будет презентована сегодня на официальном YouTube канале конкурса «Евровидение» - об этом певица сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Азербайджанская конкурсная песня называется «Just go» - ниже представлен тизер клипа, премьера которого состоится в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Азербайджан выступит в первой половине второго полуфинала «Евровидения 2026», который состоится 14 мая 2026 года.

