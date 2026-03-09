AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Авиакомпания Азербайджанские авиалинии (AZAL) с 9 марта 2026 года вновь запускает прямые рейсы по маршруту Баку–Нахчыван.

Расписание рейсов AZAL по маршруту Баку - Нахчыван - Баку на 9 марта 2026 года:

Рейс Вылет из Баку Вылет из Нахчывани J2 2251 / 2252 18:00 20:00 J2 2253 / 2254 19:00 21:00 J2 2255 / 2256 20:00 22:00 J2 2257 / 2258 21:00 23:00



Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в направлении Нахчывани будут выполняться в штатном режиме.

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании.

Если возникнут дополнительные вопросы, авиакомпания доступна по электронной почте: [email protected]