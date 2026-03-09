AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван
Авиакомпания Азербайджанские авиалинии (AZAL) с 9 марта 2026 года вновь запускает прямые рейсы по маршруту Баку–Нахчыван.
Расписание рейсов AZAL по маршруту Баку - Нахчыван - Баку на 9 марта 2026 года:
|
Рейс
|
Вылет из Баку
|
Вылет из Нахчывани
|
J2 2251 / 2252
|
18:00
|
20:00
|
J2 2253 / 2254
|
19:00
|
21:00
|
J2 2255 / 2256
|
20:00
|
22:00
|
J2 2257 / 2258
|
21:00
|
23:00
Отметим, что с 10 марта 2026 года рейсы в направлении Нахчывани будут выполняться в штатном режиме.
AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании.
Если возникнут дополнительные вопросы, авиакомпания доступна по электронной почте: [email protected]