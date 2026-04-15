Карапетян отказывается от российского гражданства ради участия в выборах в Армении

First News Media12:50 - Сегодня
Российский предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского.

"Так как участвую в выборах и уверен в своей победе, то принял решение начать процесс отказа от этих паспортов", - сказал он в ходе первого заседания суда, передают армянские СМИ.

По состоянию на апрель 2026 года Карапетян имеет гражданства Армении, РФ и, по некоторым данным, Кипра.

Наличие иных гражданств, помимо армянского, является препятствием для участия в выборах в парламент Армении, которые пройдут 7 июня.

Сегодня в Ереване проходит первое судебное заседание по делу Карапетяна. Следственный комитет Армении ранее сообщил о завершении расследования уголовного дела, в рамках которого Карапетяну предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти.

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

