Трамп: многие страны присоединятся к Авраамовым соглашениям из-за ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп полагает, что одним из итогов проведения военной операции против Ирана станет присоединение многих стран к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

"Многие присоединятся к Авраамовым соглашениям", - сказал глава вашингтонской администрации в интервью американской газете Politico. По его версии, одной из причин этого является то, что "теперь Иран уничтожен". По мнению президента США, позиция Тегерана "всегда была предметом опасений" в вопросе об упомянутых соглашениях.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Источник: ТАСС