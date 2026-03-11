Шарль Мишель: XIII Глобальный Бакинский форум - возможность укрепить взаимопонимание

Мир столкнулся с серьезным парадоксом.

Он стал более многополярным, чем когда-либо. В то же время многосторонность, вероятно, слабее, чем когда-либо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на пресс-конференции, посвященной XIII Глобальному Бакинскому форуму.

Он отметил, что такой форум – прекрасная возможность укрепить взаимопонимание в сложившихся обстоятельствах. «Этот формат, объединяющий людей из разных областей и с разным опытом, дает нам возможность общаться, слушать друг друга и развивать взаимопонимание. Потому что взаимопонимание – это отправная точка для принятия правильных решений и построения более справедливого и предсказуемого мира», – сказал Шарль Мишель.