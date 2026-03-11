Пашинян: Лучший гарант безопасности - мир

Лучшим гарантом безопасности является мир.

Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на брифинге с председателем Европарламента Робертой Меццолой 11 марта в Страсбурге.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с ЕС в вопросах безопасности, Пашинян напомнил, что Армения сотрудничает с европейскими странами в этом вопросе, например, с Францией. Кроме того, посредством инструмента мира РА дважды получила содействие от ЕС. По словам премьер-министра, работа ведется и в контексте недавно установленного мира с Азербайджаном, в том числе в сфере инфраструктур имеется возможность расширить сотрудничество.

Пашинян заметил, что говоря «безопасность», часто понимают оружие, армию, спецслужбы и так далее. «Более 30 лет мы жили с этим восприятием. Основная проблема и изменение восприятия в том, и об этом мы говорим в РА, о гарантиях безопасности. Для меня очевидно, что самый важный гарант это мир. На втором плане это сотрудничество, взаимосвязанность, экономическое сотрудничество и взаимная выгода», - заявил Никол Пашинян.

Источник: news.am