Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Стало известно состояние пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте.

В ответ на запрос 1news.az в Сумгайытском медицинском центре сообщили, что 12 марта в 21:20 в больницу скорой медицинской помощи центра были госпитализированы двое мужчин.

«Пациентам были диагностированы термические и химические ожоги головы и шеи, термические и химические ожоги верхних конечностей и плечевого пояса (за исключением запястий и кистей), а также термические и химические ожоги дыхательных путей.

После оказания необходимой медицинской помощи оба пострадавших были переведены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре для продолжения специализированного лечения», - говорится в сообщении.

11:05

В Сумгайыте в жилом доме произошел взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в одном из жилых зданий на территории 47-го квартала города. В результате взрыва пострадали Вердиев Эльчин Варят оглу (1994 года рождения) и Ихтияров Ихтияр Агаяp оглу (1973 года рождения).

Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится расследование.