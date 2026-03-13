В Зардабе полувековой мост пришел в аварийное состояние - ФОТО

В Зардабе мост, которому полвека, пришел в аварийное состояние.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на опорах моста в селе Гёдекгобу, сданного в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века, наблюдаются следы эрозии.

Местные жители отмечают, что мост длиной 25 и шириной 8 метров полностью исчерпал свой ресурс и представляет опасность. Конструкция изношена, а опорные части заметно ослабли. В селе Гёдекгобу, расположенном в 13 км от районного центра, проживают 1804 человека, которые в основном занимаются земледелием и животноводством. Сельчане, часто использующие тяжелую технику и грузовые автомобили, подчеркивают, что проезд транспортных средств весом более 5 тонн через мост крайне опасен.

По словам жителей, мост является основным путем, соединяющим село с районным центром, поэтому нынешняя ситуация создает серьезные неудобства как для водителей, так и для пешеходов.

Глава отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил APA, что состояние моста, находящегося на балансе ведомства, уже учтено. В соответствующие инстанции представлено предложение о включении проектирования и подготовки сметной документации для строительства нового моста в инвестиционную программу. Строительные работы планируется начать после завершения проектных работ и выделения необходимого финансирования.