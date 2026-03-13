Трамп заявил, что для него «честь» убивать представителей власти Ирана

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial назвал «большей честью» для себя, как президента, убивать представителей «террористического режима Ирана».

По словам лидера страны, американская армия в данный момент «полностью уничтожает террористический режим Ирана», и ошибочно думать, что США не побеждают.

Он отметил, что США уничтожают флот, ВВС Исламской Республики, ракеты, беспилотники, а также иранских лидеров.

«Посмотрите, что сегодня случится с этими безумными подонками. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это огромная честь!» — написал Трамп.

Источник: Газета.ру