 Али Асадов: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран
Политика

Али Асадов: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

First News Media12:13 - Сегодня
Али Асадов: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя в парламенте отчет о деятельности Кабинета министров в 2025 году.

По его словам, в 2025 году бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность увеличились на 23%:

"Обеспечение суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности страны является одним из основных приоритетов государственной политики. Для этого из государственного бюджета в 2025 году расходы на оборону и национальную безопасность составили 8,1 млрд манатов (на 1,5 млрд манатов, или на 23% больше по сравнению с 2024 годом)".

Премьер-министр отметил, что в прошлом году отечественными предприятиями было произведено продукции военного назначения на сумму 1,4 млрд манатов:

"Сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран. С учетом текущей геополитической обстановки крайне важное значение имеет последовательное внимание к сохранению достигнутых результатов, в том числе к укреплению безопасности, повышению обороноспособности, неприкосновенности границ, защите национальных интересов".

