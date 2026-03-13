КСИР обещает «более жесткое» подавление в случае возобновления протестов

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что любые новые протесты в стране столкнутся с более суровым ответом, чем во время предыдущего подавления в январе, в результате которого погибли тысячи человек, сообщает Al Jazeera.

«Злобный враг, потерпев неудачу в достижении своих целей на поле боя, вновь стремится к нагнетанию страха и уличным беспорядкам», — говорится в заявлении.

Ведомство пообещало нанести «более мощный удар, чем 8 января» в случае возникновения новых волнений.