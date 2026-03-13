Азербайджан и UN-Habitat расширяют сотрудничество - ФОТО

12 марта состоялась продуктивная встреча председателя Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анара Гулиева с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе комитета.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к Всемирному градостроительному форуму (WUF13), который пройдет в мае в Баку, а также предстоящие задачи. Было отмечено, что на сегодняшний день для участия в форуме зарегистрировалось около 15 тысяч делегатов, что свидетельствует о высоком международном интересе к мероприятию. Стороны подчеркнули, что WUF13 станет важной международной площадкой для обсуждения глобальных вызовов в сфере устойчивого городского развития и жилищной политики.

На встрече также были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и UN-Habitat. В частности, состоялся подробный обмен мнениями о совместных проектах, реализуемых в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура.