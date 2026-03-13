Безвиз для Армении возможен в ближайшие годы: еврокомиссар назвал условие

Безвизовый режим для Армении станет реальной перспективой уже в ближайшие годы в случае сохранения нынешних темпов реформ, заявил комиссар ЕС по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

«Это создаст новые возможности для граждан Армении в сферах образования, бизнеса, туризма и культурного обмена, а также еще больше укрепит связи между Арменией и Европейским Союзом», - отметил Бруннер в интервью «Арменпресс».

По его словам, «либерализация визового режима является важной составляющей партнерства Армении и ЕС, поскольку она сближает наши народы».

Бруннер подчеркнул, что она облегчит поездки на работу, учебу и с целью туризма, что, в свою очередь, будет способствовать углублению сотрудничества и расширению контактов между людьми.

«Либерализация визового режима — это процесс, основанный на критериях, поэтому все требования, указанные в Программе действий (по либерализации визового режима - ред.), должны быть выполнены до принятия окончательного решения, не только в интересах ЕС, но прежде всего в интересах народа Армении», - сказал Брунер.

На данный момент Армения является единственным государством, с которым ЕС осуществляет процесс либерализации визового режима.

Ранее глава МВД РА Арпине Саркисян сообщила, что действия для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС укладываются в рамки реформ, планируемых Арменией.

Первым является внедрение биометрической системы, в частности, предоставление новых биометрических паспортов и ID-карт. Согласно графику, их выпуск стартует во 2-м полугодии 2026 года.

Созданием необходимой инфраструктуры занимается победивший в тендере французский консорциум «IDEMIA Identity Security France and A.C.I. Technology S.à.r.l.».

В апреле 2025 года в Армении было подписано соглашение с компанией «HAYPASS», созданной этим консорциумом, которая займется непосредственно внедрением системы биометрических паспортов и ID-карт в Армении.