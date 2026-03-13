 Мухтар Бабаев: Сейчас государства сосредоточены на безопасности, климатические вызовы остаются на втором плане | 1news.az | Новости
Мухтар Бабаев: Сейчас государства сосредоточены на безопасности, климатические вызовы остаются на втором плане

First News Media12:10 - Сегодня
Мухтар Бабаев: Сейчас государства сосредоточены на безопасности, климатические вызовы остаются на втором плане

В настоящее время государства стараются защитить себя от конфликтов и войн, в то время как климатические вызовы остаются без должного внимания.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по климатическим вопросам, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе панельной сессии «Борьба за выживание COP», проходящей в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, финансирование климатических программ имеет жизненно важное значение: «Однако вопрос выполнения принятых обязательств все еще остается под вопросом. До сегодняшнего дня было проведено множество конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP). Но полное исполнение решений до сих пор не обеспечено. Важно обсудить, как двигаться вперед. Прошлые и будущие кандидаты на проведение COP должны обмениваться мнениями по этой теме. Многосторонность и ООН находятся под давлением».

М.Бабаев добавил, что решение о финансировании в размере $300 млрд, принятое на COP29 в Баку, и дорожная карта на $1,3 трлн всё еще остаются под вопросом: «К сожалению, некоторые страны отходят от этих решений. Государства предпочитают выделять больше финансов на сферу обороны и безопасности. Они стараются защитить себя от конфликтов и войн, а климатические вызовы остаются на заднем плане».

Гафар Агаев

