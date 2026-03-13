В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил, что спецслужбы смогут ограничить или заблокировать VPN-трафик в России в ближайшие три–шесть месяцев.

Об этом депутат сообщил ТАСС, отвечая на вопрос о доступности Telegram и заблокированных иностранных соцсетей через VPN.

«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. (…) Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать»,— сказал депутат накануне порталу НСН.

Источник: kommersant