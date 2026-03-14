Послы ЕС продлили на полгода список санкций против РФ

Послы 27 стран Евросоюза согласовали решение о продлении на полгода списка санкций в отношении более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц, отказавшись исключить из него финансиста Михаила Фридмана, который ранее добился решения Суда ЕС в свою пользу.

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Постоянные представители [27 стран ЕС в Брюсселе] достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября. Это решение не предусматривает исключений из черного списка», - сказал собеседник агентства.