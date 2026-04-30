Пезешкиан: морская блокада США угрожает стабильности мира

Морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Президент США Дональд Трамп 29 апреля заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы, отметив высокую эффективность этого давления в сравнении с военными ударами.

Президент Ирана, в свою очередь, отметил, что противники Ирана изменили подход в противостоянии с ним и перешли к экономическому давлению, в том числе морской блокаде Ирана и ограничению морской торговли страны.

"Любая попытка вести морскую блокаду и ввести ограничения нарушает международное право, представляет собой угрозу интересам стран и народов региона, а также миру и мировой стабильности и обречена на провал", - сказал Пезешкиан по случаю Дня Персидского залива в Иране.

Президент Ирана добавил, что регион Персидского залива не является местом для навязывания односторонней воли, а представляет собой часть системы международного взаимодействия, сообщила его пресс-служба.

Источник: РИА Новости