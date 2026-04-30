Лавров: Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества

«Агрессия США и Израиля против Ирана негативным образом затронула Каспийское море, удар по инфраструктуре морского порта Энзели на Каспии был неприемлемым и недопустимым».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

«Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, и побережье. Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества», - отметил он.

«И, конечно же, недопустимым был и неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенный 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели, который обслуживает торговые и логистические интересы всех пяти прикаспийских государств», - добавил Лавров.

Источник: ТАСС