«Трещины на кухне и поваленные деревья»: родители обеспокоены состоянием одного из детских садов Баку - ВИДЕО

Здание детского сада-яслей имени Эльмана Мамедова в Хатаинском районе Баку находится в неудовлетворительном состоянии.

Среди основных проблем: деформация стен, наличие упавших деревьев на территории и регулярные неисправности канализационной системы. Учреждение рассчитано на 90 детей, чья безопасность в текущих условиях остается под вопросом.

По словам родителей, после интенсивных дождей, прошедших около месяца назад, состояние здания стало еще более тревожным. Некоторые из них признаются, что опасаются приводить детей в детский сад из-за риска обрушения конструкций и падения кирпичей.

Серьезную обеспокоенность выражают и сотрудники учреждения. Они отмечают, что после дождей здание оказалось в аварийном состоянии: на кухне появились трещины, а на территории детского сада были повалены несколько деревьев. По их словам, часть двора остается недоступной, а оборванные электрические провода до сих пор не убраны, что создает дополнительную опасность.

Работники учреждения также подчеркивают, что здание давно устарело и нуждается в серьезном ремонте. По их мнению, косметических работ недостаточно, поскольку в строении имеются трещины и другие признаки износа. Сотрудники просят либо официально подтвердить безопасность здания, либо провести капитальный ремонт и привести территорию в надлежащее состояние, чтобы персонал мог работать без опасений.

В районной Исполнительной власти сообщили, что осведомлены о ситуации. Территория неоднократно осматривалась, а соответствующие структуры были проинформированы. Для отвода скопившейся воды на место также были привлечены сотрудники Управления бакинского водоканала.

В Объединении озеленительного хозяйства города Баку заявили, что обращение по поводу упавших деревьев от данного детского сада к ним не поступало. Там отметили, что после получения официального запроса специалисты проведут осмотр территории и примут соответствующее решение.

В свою очередь, в Управлении образования города Баку сообщили, что указанный детский сад был введен в эксплуатацию еще в 1935 году. За годы эксплуатации здание значительно обветшало, в связи с чем возникла необходимость в капитальном ремонте. В ведомстве отметили, что в рамках государственной программы принимаются меры по включению данного дошкольного учреждения в план капитального ремонта.

