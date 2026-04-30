Баку примет Всемирный день окружающей среды

Азербайджан примет Всемирный день окружающей среды.

Об этом сообщили Trend в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечено, что Азербайджан в рамках партнерства с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) примет Всемирный день окружающей среды в Баку 5 июня. Мероприятие пройдет под девизом: "Вдохновляясь природой. Ради климата. Ради нашего будущего".

Азербайджан принял эстафету, связанную со Всемирным днем окружающей среды, на мероприятии, проведенном в 2024 году в Республике Корея.

Учрежденный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1972 году Всемирный день окружающей среды является глобальной платформой в области окружающей среды, объединяющей миллионы людей.

Отметим, что Азербайджан продолжает деятельность по расширению охраняемых природных территорий, сохранению биоразнообразия, восстановлению экосистем и борьбе с изменением климата. Страна, также как сторона Парижского соглашения, взяла на себя обязательство по сокращению выбросов и расширяет сферу возобновляемой энергии.

Продолжая динамику, созданную проведением COP29, Азербайджан посредством этого мероприятия нацелен внести вклад в дальнейшее укрепление международного сотрудничества и превращение экологических обязательств в практическую деятельность.

Азербайджанская Республика и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде призывают все стороны присоединиться ко Всемирному дню окружающей среды и совместно действовать во имя охраны окружающей среды.