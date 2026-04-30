Азербайджан может в ближайшее время перейти на почасовую оплату труда

Переход Азербайджана на систему почасовой оплаты труда может состояться в ближайшее время.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший, что министерство труда и социальной защиты населения сообщило о ведущейся работе по подготовке соответствующих законопроектов.

По словам В. Байрамова, опыт развитых государств показывает, что почасовая система оплаты труда обладает рядом преимуществ: «Эта модель обеспечивает работникам дополнительное вознаграждение за сверхурочные часы — то есть за время, отработанное сверх основного рабочего графика. Помимо этого, она расширяет возможности для совмещения нескольких мест работы, что также является важным фактором».

Депутат подчеркивает, что внедрение нового механизма означает, что заработная плата будет рассчитываться не помесячно, а почасово: «С одной стороны, это позволит точнее учитывать фактически отработанное время и приведёт к росту доходов граждан. С другой — работник сможет одновременно трудиться в нескольких местах с дифференцированной почасовой ставкой, что также станет дополнительным источником дохода. Если ориентироваться на международный опыт, работа в выходные дни и за пределами стандартного рабочего времени может предполагать применение повышающих коэффициентов и, соответственно, более высокую оплату. В целом это механизм, уже апробированный в развитых странах, и его главная цель — обеспечить более справедливую и высокую оценку труда граждан».

«Разумеется, в процессе разработки будут установлены соответствующие критерии, в том числе минимальные почасовые ставки. При этом минимальная почасовая оплата должна быть согласована с размером минимальной месячной заработной платы и превышать её в пересчёте на час. Работа по формированию нового механизма уже ведётся, и сроки его введения станут известны после завершения финальных согласований. В любом случае внедрение этого механизма станет значимым новшеством в системе оплаты труда», — подытоживает Вугар Байрамов.

