Власти Армении обратились к диаспоре с предупреждением перед выборами

Антикоррупционный комитет Республики Армения призвал граждан РА, проживающих за рубежом, не вовлекаться в избирательные правонарушения.

Как передает Арменпресс, в сообщении Антикоррупционного комитета РА говорится: «Мы призываем граждан Республики Армения, проживающих за рубежом, ни при каких обстоятельствах не вовлекаться в избирательные правонарушения в обмен на материальную или иную выгоду и воздерживаться от воспрепятствования реализации свободного избирательного права граждан, проживающих в Республике Армения, как лично, так и посредством дистанционного общения.

Мы предупреждаем, что все подобные случаи находятся под постоянным вниманием Комитета и неизбежно получат строгий и адекватный правовой ответ».