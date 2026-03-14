США резко снизили плату за выход из гражданства на 80%

Госдепартамент США уменьшил стоимость выхода из гражданства страны на 80%.

Теперь эта процедура обойдется в $450 вместо прежних $2350, сообщает телеканал Newsmax.

«Госдеп снизил примерно на 80% комиссию для американцев для официального отказа от гражданства США», — указывает телеканал.

Он указывает, что в 2015 году размер сбора был увеличен с $450 до $2350 из-за возросшего числа заявок, частично вызванного нежеланием американцев, проживающих за границей, отчитываться перед налоговыми органами США в соответствии с новыми правилами.

Плату обещали снизить в 2023 году, но только теперь этот план наконец-то воплотили в жизнь. Телеканал сообщает, что сбор за выход из американского гражданства был впервые введён в 2010 году.