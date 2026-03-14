ЦАХАЛ заявил о разрушении центра исследований Иранского космического агентства
Удар ВВС Израиля привел к разрушению главного исследовательского центра Иранского космического агентства в Тегеране.
Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
По версии израильской стороны, "в этом центре находились стратегические лаборатории, использовавшиеся для исследований, включая разработку военных спутников для ряда задач, в том числе наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку".
Кроме того, ударам подверглись несколько объектов, где велось производство систем противовоздушной обороны, заявили в армии.
Источник: ТАСС
