ЦАХАЛ заявил о разрушении центра исследований Иранского космического агентства

Удар ВВС Израиля привел к разрушению главного исследовательского центра Иранского космического агентства в Тегеране.

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По версии израильской стороны, "в этом центре находились стратегические лаборатории, использовавшиеся для исследований, включая разработку военных спутников для ряда задач, в том числе наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку".

Кроме того, ударам подверглись несколько объектов, где велось производство систем противовоздушной обороны, заявили в армии.

Источник: ТАСС