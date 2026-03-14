Трамп сообщил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харг

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженными силами США уничтожены все военные цели на иранском острове Харг.

Об этом хозяин Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«По моему указанию Центральное командование Вооруженных сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели в «жемчужине короны» Ирана - на острове Харг. Наше оружие - самое мощное и совершенное из всех, что когда-либо знал мир, но из соображений гуманности я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо другой предпримет какие-либо действия, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что во время своего первого президентского срока, а также сейчас, он перестроил американскую армию, превратив ее в «самую смертоносную, мощную и эффективную силу в мире, причем с огромным отрывом».

«У Ирана нет возможности защитить что-либо из того, что мы захотим атаковать - они ничего не могут с этим поделать! У Ирана никогда не будет ядерного оружия, и у него не будет возможности угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, если уж на то пошло, всему миру! Военным Ирана и всем остальным, кто связан с этим террористическим режимом, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, - а осталось немного!» - указал Трамп.