 Трамп сообщил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харг | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media09:54 - Сегодня
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженными силами США уничтожены все военные цели на иранском острове Харг.

Об этом хозяин Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«По моему указанию Центральное командование Вооруженных сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели в «жемчужине короны» Ирана - на острове Харг. Наше оружие - самое мощное и совершенное из всех, что когда-либо знал мир, но из соображений гуманности я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо другой предпримет какие-либо действия, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что во время своего первого президентского срока, а также сейчас, он перестроил американскую армию, превратив ее в «самую смертоносную, мощную и эффективную силу в мире, причем с огромным отрывом».

«У Ирана нет возможности защитить что-либо из того, что мы захотим атаковать - они ничего не могут с этим поделать! У Ирана никогда не будет ядерного оружия, и у него не будет возможности угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, если уж на то пошло, всему миру! Военным Ирана и всем остальным, кто связан с этим террористическим режимом, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, - а осталось немного!» - указал Трамп.

Поделиться:
264

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22