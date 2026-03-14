Арагчи: Иран обязательно ответит на атаки по острову Харк

Атака на остров Харк была совершена с территории ОАЭ, откуда американцы запустили ракеты HIMARS, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Мы обязательно ответим на эти атаки и будем тщательно следить за тем, чтобы густонаселенные районы не становились мишенью», - сказал Арагчи.

Глава МИД также заявил, что Россия и Китай являются «стратегическими партнерами» Ирана, сотрудничество с ними продолжается, включая военную сферу.

Министр иностранных дел Ирана также сказал, что Тегеран якобы не собирается создавать ядерные бомбы: «У нас есть 440 кг урана, обогащенного до 60%, о чем говорится в докладах МАГАТЭ, и мы готовы снизить уровень его обогащения или отказаться от него — это была серьезная уступка».