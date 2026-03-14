Анар Гулиев: Бакинский олимпийский стадион почти готов к проведению WUF13

Работы на Бакинском олимпийском стадионе, где пройдет Всемирный форум городов (WUF13), находятся на завершающей стадии, заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, подготовка к форуму идет полным ходом. «Олимпийский стадион вновь окажется в центре внимания мировой общественности как площадка проведения столь важного мероприятия. Являясь высококлассным объектом, он обеспечит эффективную логистику, бесперебойную работу и высокий уровень гостеприимства для всех участников. Строительные работы находятся на завершающей стадии», - сказал он.

Гулиев подчеркнул, что на стадионе пройдут 40 основных сессий, около 350 параллельных мероприятий, а также комплексная выставка Urban Expo.

«Urban Expo - это нечто большее, чем просто выставочное пространство. Она станет центром диалога, партнерства и практического сотрудничества. Стартапы и новаторы получат возможность представить проверенные решения в сфере жилищного строительства со всего мира», - добавил он.

Источник: Report