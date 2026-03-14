На данный момент на WUF13 зарегистрировано около 15 тыс. участников – глава Госкомитета

На данный момент для участия во Всемирном форуме городов (WUF13) зарегистрировано около 15 тыс. представителей из 169 стран, сообщил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, число зарегистрированных отражает глобальную значимость форума, который пройдет в Баку.

«Мы приглашаем все страны, международных партнеров и представителей СМИ присоединиться к этому историческому моменту и внести свой вклад в расширение глобального охвата и влияния форума. С нетерпением жду возможности приветствовать всех в Баку в мае 2026 года», - отметил он.

