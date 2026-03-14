В Баку прошел курс НАТО

Курс подготовки оценщиков первого уровня (ETC - 49 - Evaluator Training Course) проведен в Баку в рамках Концепции оперативных возможностей в соответствии с программой «Партнерство ради мира» между Азербайджаном и НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Участниками курса, организованного в Центре военных игр Национального университета обороны, были 22 представителя Азербайджана, а также 30 инструкторов и слушателей из стран НАТО и государств-партнеров. В ходе курса были проведены различные теоретические и практические занятия как индивидуально, так и в группах.

Основная цель курса - сертификация квалифицированных военнослужащих для оценки частей и подразделений, заявленных в Объединенные силы Альянса.