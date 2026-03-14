 Раскрыто настоящее имя Бэнкси | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Раскрыто настоящее имя Бэнкси

First News Media10:57 - Сегодня
Раскрыто настоящее имя Бэнкси

Личность уличного анонимного художника Бэнкси установлена, под псевдонимом скрывается британец Робин Ганнингем, сменивший имя на Дэвид Джонс.

Об этом свидетельствуют результаты расследования Reuters.

Отмечается, что Бэнкси является уроженцем Бристоля. Агентство проанализировало открытые документы, в том числе отчетность, которую вел бывший бухгалтер художника. Адвокат Бэнкси Марк Стивенс сообщил, что тот «не согласен со многими деталями», при этом подтверждать или опровергать выводы авторов материала не стал. Сам юрист призвал не публиковать расследование, указав, что потеря анонимности опасна для художника из-за многолетних угроз в его адрес.

В материале также отмечается, что вероятное имя Бэнкси впервые было названо еще в 2008 году.
Ранее Бэнкси пригрозили раскрытием личности и сроком до 10 лет тюрьмы за скандальный рисунок на стене Королевского суда в Лондоне.

Источник: Lenta.ru

Поделиться:
424

Раскрыто настоящее имя Бэнкси

Последние новости

Сегодня, 12:10

Сегодня, 11:56

Сегодня, 11:43

Сегодня, 11:17

Раскрыто настоящее имя Бэнкси

Сегодня, 10:57

Сегодня, 10:47

Сегодня, 10:45

Сегодня, 10:40

Сегодня, 10:34

Сегодня, 10:31

Сегодня, 10:22

Сегодня, 10:05

Сегодня, 09:54

Сегодня, 09:40

Сегодня, 09:20

Сегодня, 09:15

Сегодня, 09:12

Сегодня, 09:00

Сегодня, 00:03

13 / 03 / 2026, 23:50
Все новости
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22