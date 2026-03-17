Установлены личности четверых подростков, бросавших камни в скоростной поезд

В полицию поступила информация о том, что скоростной поезд, следующий по маршруту Баку - Сумгайыт, во время движения забросали камнями, в результате чего было повреждено стекло.

Об этом говорится в сообщении МВД.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции на железнодорожном транспорте, были установлены личности четверых подростков, подозреваемых в совершении данного деяния. Они были приглашены в отделение полиции вместе с родителями. С подростками были проведены профилактические беседы, до их сведения была доведена опасность, которую могут повлечь за собой подобные их действия.