McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ организовали праздник Новруз для детей шехидов и ветеранов - ФОТО

Компания McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты провела праздничное мероприятие для детей шехидов и ветеранов к празднику Новруз.

В нём приняли участие более 50 детей из семей шехидов и ветеранов, проживающих в Сумгайыте.

Для гостей подготовили праздничную программу. Дети пообедали в ресторане, после чего для них были организованы игры и развлекательная программа с аниматорами. В завершение мероприятия участникам вручили специальные подарки.

Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты, направленного на реализацию социальных и образовательных проектов для детей ветеранов и шехидов.

За последние годы в рамках этого сотрудничества был реализован ряд проектов — от поддержки школьников из семей шехидов, включая обеспечение школьными принадлежностями, до образовательных встреч, организации летних лагерей для детей шехидов и ветеранов, отличившихся на международных олимпиадах, а также культурных инициатив, включая театральные постановки для детей. Такие проекты создают для детей возможности для развития, обучения и активного участия в общественной жизни. Подобные мероприятия будут продолжены и в этом году.