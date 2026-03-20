Посольство США призвало сограждан покинуть Саудовскую Аравию

Посольство США в Саудовской Аравии призвало американцев покинуть территорию этой страны в связи с угрозами безопасности после удара по порту Янбу.

Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

"Мы призываем граждан США покинуть Саудовскую Аравию коммерческими рейсами, если это можно будет сделать безопасным способом", - отмечается в сообщении.

Посольство напомнило, что воздушное пространство королевства остается открытым, "но с часто вводимыми ограничениями воздушного движения в связи с сохраняющимися угрозами ударов ракетами и беспилотниками". Своим сотрудникам диппредставительство предписало оставаться дома до дальнейшего распоряжения.

Ранее порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии подвергся атаке. До этого иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о намерениях атаковать объекты нефтегазового сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.