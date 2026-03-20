МВД призывает праздновать Новруз и Рамазан с соблюдением правил безопасности - ФОТО - ВИДЕО

Новруз и священный месяц Рамазан олицетворяют национально-духовные ценности, обычаи и многовековые традиции азербайджанского народа и каждый год празднуются в духе дружбы, сплочённости и равенства.

Министерство внутренних дел предпринимает все необходимые шаги для обеспечения безопасного и бесперебойного проведения этих значимых дней.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме во время праздничных торжеств и массовых мероприятий.

Населению рекомендуется соблюдать дисциплину в общественных местах, проявлять осторожность при передвижении в зонах большого скопления людей, избегать действий, которые могут привести к нарушению закона, а также соблюдать правила дорожного движения и другие меры безопасности.

Ведомство в очередной раз обратилось с поздравлениями ко всем гражданам и пожелало каждому дому радости, благополучия и процветания: «Пусть эти праздничные дни наполнят сердца светлыми помыслами и искренними добрыми чувствами».