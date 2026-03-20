СМИ: в ближайшие дни на Ближний Восток прибудут 2,5 тыс. морпехов США

В грядущие дни на Ближний Восток прибудет экспедиционный корпус морской пехоты США численностью 2 500 военных.

Об этом пишет портал Axios.

Как утверждает портал, в регион направятся еще два формирования схожей численности. Корпус морской пехоты США потенциально мог бы участвовать в эвакуации сотрудников посольств в странах Ближнего Востока, заявил порталу источник. Он также мог бы использоваться в операциях в отношении иранского острова Харк, считает собеседник портала.

Ранее Госдепартамент США предписал сотрудникам американских посольств в странах региона подготовиться к потенциальным угрозам и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер безопасности в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.

Источник: ТАСС