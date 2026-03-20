Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили полеты на малой высоте над Бейрутом.

Об этом сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны.

«Самолеты дважды преодолели звуковой барьер над городом, вызвав сильные воздушные хлопки», - отметил он.

По словам собеседника, появление в небе над столицей низколетящих истребителей вызвало панику среди жителей, которые отмечают мусульманский праздник Ид аль-Фитр по случаю окончания поста в Рамазан.

