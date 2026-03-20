Ильхам Алиев и Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником Рамазан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф провели 20 марта телефонный разговор.
Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.
Ильхам Алиев и Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга со священным праздником Рамазан, пожелали нашим народам процветания и новых успехов.
Лидеры выразили удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.
В ходе телефонного разговора была затронута текущая ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнута важность скорейшего разрешения напряженности политическим путем.
