Прокуратура об убийстве 35-летней женщины в Говсане - ОБНОВЛЕНО
20 марта в прокуратуру Сураханского района поступила информация о смерти 1990 года рождения Парваны Аббасовой в результате полученных травм на территории Сураханского района столицы.
По предварительным данным, имеются обоснованные подозрения в том, что 1983 года рождения Васиф Аббасов умышленно убил Парвану Аббасову.
По данному факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, В. Аббасов задержан в качестве подозреваемого.
Предварительное следствие продолжается.
Отметим, что Парвана Аббасова, мать двоих детей, работала учителем в средней школе №118 в поселке Говсан.
В Сураханском районе столицы произошло убийство, инцидент зафиксирован в поселке Говсан.
35-летняя Парвана Аббасова утром была доставлена в больницу с ножевыми ранениями, однако спасти её жизнь не удалось.
В совершении преступления подозревается её супруг — 43-летний Васиф Захид оглу Аббасов. Он задержан сотрудниками полиции и передан следствию. По предварительным данным, инцидент произошёл на почве семейного конфликта, по факту проводится расследование.
Парвана Аббасова была матерью двоих детей и работала учителем в одной из средних школ поселка Говсан.
Источник: Qafqazinfo