Большинство американцев поддержали переговоры США с Ираном

Согласно опросу, проведенному компанией YouGov, более половины жителей Соединенных Штатов Америки выразили заинтересованность в том, чтобы США вступили в переговоры с Ираном по вопросу прекращения огня.

Из данных опроса следует, что 66% американцев поддержали бы такие переговоры между США и Ираном. Противоположную точку зрения высказали только 15% участников опроса.

Данное исследование проводилось в период с 20 по 21 марта, его аудиторией стали более 3,7 тысячи взрослых жителей США, а статистическая погрешность составляет приблизительно 1,8 процентных пункта.

Источник: РИА Новости